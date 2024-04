Banca Sella, app e servizi online fuori uso in tutta Italia. Filiali aperte con orario prolungato

Problemi per i clienti di Banca Sella. Da oltre 72 ore non si riesce a compiere operazioni attraverso i portali telematici. L’accesso all’app di home banking e al sito ufficiale è bloccato, in alcuni casi rallentato, le carte di credito sono inutilizzabili e il servizio clienti risulta irraggiungibile. Ad avvisare dei problemi è stata la stessa Banca Sella: «Sono ancora in corso rallentamenti nei pagamenti con le carte di debito e prepagate, nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online», sta scritto sui social dell'azienda.

L'Istituto di credito, sul proprio sito, chiarisce cosa sta avvenendo: «In seguito agli interventi dei giorni scorsi, sono ancora in corso rallentamenti nei pagamenti con le carte di debito e prepagate e nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online, tra cui Internet Banking, Smart Business Sella e app».

Banca Sella, inoltre, si scusa «per i disagi causati e ti confermiamo che sono in corso interventi e attività per ripristinare la corretta operatività quanto prima».