Agea, concorsi per funzionari e assistenti: i bandi, come presentare la domanda

I concorsi prevedono l’impiego a tempo indeterminato e pieno delle seguenti figure professionali: 5 posti di funzionario con formazione contabile, con riserva del 30% dei posti a favore del personale dei ruoli dell’Agea, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) BANDO ; 3 posti di funzionario tecnico con formazione in geomatica, con riserva riserva del 30% dei posti a favore del personale dei ruoli dell’Agea, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) BANDO ; 3 posti di funzionario tecnico con formazione di agronomo, con riserva del 30% dei posti a favore del personale dei ruoli dell’Agea, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) BANDO ; 17 posti di funzionario con formazione giuridico-amministrativa, con le seguenti riserve: 1 posto in favore delle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.68; riserva del 30% dei posti a favore del personale dei ruoli dell’Agea, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) BANDO ; 10 posti di assistente amministrativo, con riserva del 30% dei posti a favore del personale dei ruoli dell’Agea, appartenente all’Area degli operatori (ex Area A) BANDO ; 1 posto di funzionario con formazione in IT Audit, con riserva del 30% dei posti a favore del personale dei ruoli dell’Agea, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) BANDO .

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha pubblicato 5 concorsi per funzionari e assistenti, a cui possono accedere diplomati e laureati. Si tratta di 39 posti di lavoro e l’assunzione sarà a tempo indeterminato. È possibile presentare domanda entro il 29 aprile 2024.

I requisiti

I candidati devono avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei confronti del servizio di leva, ove richiesto; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, oppure licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

I requisiti specifici

I candidati per funzionari devono avere: laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale nelle classi e nelle materie indicate nei bandi; quelli per assistenti amministrativi: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.