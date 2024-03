Prenotazioni record, Catania e Palermo fra le città in Europa più ricercate dai turisti per le vacanze di Pasqua

Catania e Palermo sono fra le città in Europa più ricercate dai turisti per le vacanze di Pasqua. Le siciliane sono fra le prime quindici destinazioni, come ha potuto verificare il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, secondo cui le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 16% rispetto alla Pasqua del 2023. È quindi l'anno con il maggior numero di ricerche nella storia.

Si avvicina dunque un periodo di viaggi e brevi fughe, in cui la voglia degli italiani di partire e godersi una vacanza sta portando a prenotazioni da record. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2024 stanno scegliendo l'Italia e la Sicilia in particolare.

E così nella classifica, dietro la "capolista" Parigi, Amsterdam, Barcellona, Londra ci sono Catania (al sesto posto delle mete più ambite) e Palermo, quattordicesima in graduatoria.

Ad attrarre il clima primaverile, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità hanno fatto in modo che l'Italia sia diventata il secondo Paese più ricercato per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo. La prima città italiana nelle prenotazioni è Roma e un buon posto lo ha guadagnato anche Napoli.