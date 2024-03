Polizia, concorso per commissari tecnici: i requisiti e il bando

Il ministero dell'Interno ha pubblicato un concorso per commissari tecnici della polizia di Stato. Si tratta di ingegneri da ripartire in diversi settori d’impiego: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, accasermamento. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il prossimo 8 aprile.

IL BANDO

I posti

Il concorso prevede l’assunzione di 18 commissari tecnici ingegneri del ruolo degli ingegneri, così suddivisi: 3 nel settore della Scientifica; 3 in quello telematica; 6 nella motorizzazione; 6 nell'accasermamento. È possibile candidarsi per uno solo dei settori suindicati.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione comprende l’accertamento dell’attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver compiuto il 32º anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di 35 anni; possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia dì Stato, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati solo se sussistono integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera; per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 2, del bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti; per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 2, del bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a ottimo, nei tre anni precedenti. La presenza di tatuaggi può determinare l’esclusione dal concorso.