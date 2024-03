Palermo-Catania, meno cantieri ma stesso tempo di percorrenza

Poche cose sono certe nella vita, ma trovare cantieri sulla Palermo-Catania certamente fa parte di quelle. Un situazione che il presidente della Regione, Renato Schifani nel dicembre del 2022, dunque appena eletto, definì senza mezzi termini «offensiva». È passato un anno e mezzo , e la viabilità è sì migliorata ma siamo ancora al «caro amico», ovvero all’inizio di una lettera che dovrebbe portare alla conclusione di questi interventi che sembrano non finire mai.

E con la Pasqua alle porte, i turisti troveranno sempre la stessa storia. Ma è davvero così impossibile avere un’autostrada senza cantieri o con disagi ridotti al minimo. No, c’è l’esempio della Reggio Calabria-Salerno, la A2, che dopo (anche lì) decenni di lavoro, ora è un gioiello, rispetto alle colleghe siciliane: in 432 km ci sono molto meno cantieri della A19 e anche della A20 messe insieme, quasi nessuno.

Ma è cambiato davvero qualcosa, in questi anni, sulla Palermo-Catania? Certo, i cantieri sono diminuiti: dai 30, numero che si era raggiunto nel 2023, si è arrivati a 19. E molte tratte interessate da molti anni a chiusure e interventi sono state riaperte, come ad esempio l’ormai mitologico viadotto Ponte Cinque Archi, tra gli svincoli di Resuttano e Ponte Cinque Archi, poco prima di Caltanissetta, per i quali era stato necessario introdurre il doppio senso di circolazione e che faceva perdere moltissimo tempo. Sono stati oggetto di intervento i viadotti Portelle, Comunello, Capraria e Guggino, che sono stati interessati dalla sostituzione delle barriere laterali di sicurezza previo rifacimento dei cordoli, dal rinforzo delle solette, dalla sostituzione dei giunti di dilatazione, da impermeabilizzazione e miglioramento dei sistema di smaltimento delle acque.