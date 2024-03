La Sicilia è la seconda regione in Italia per alloggi su Airbnb, Palermo tra le città più sostenibili

La Sicilia è la seconda regione in Italia per alloggi disponibili su Airbnb e Palermo fra le principali città per sostenibilità. I dati sono quelli della piattaforma che si occupa dell'affitto di case vacanze in tutto il mondo.

I numeri dicono che in Italia gli alloggi disponibili sono oltre 608mila, l'offerta è concentrata principalmente in tre regioni, che da sole occupano più di un terzo del mercato (il 35,4% per l'esattezza: la Toscana (il 12,9% del totale), la Sicilia (11,4%) e la Lombardia (11,1%). Seguono la Puglia (8,9%) seguita da Sardegna (8,4%), Lazio (8,3%), Campania (6,8%) e Veneto (5,7%).

La Sicilia, di contro, non risulta sul podio per quanto riguarda il tasso di occupazione dove vince il Lazio con il 69,3%.

Un altro elemento che viene preso in considerazione è il livello di sostenibilità che un territorio può sopportare, legato al rapporto tra il numero dei residenti e la quantità di alloggi su Airbnb. Se si guarda al dato regionale la Sicilia va oltre il valore massimo ma in riferimento alle singole destinazioni, invece, da Palermo arriva un indice positivo con lo 0,67.