Week end con il bel tempo in Sicilia, le temperature in alcune zone raggiungeranno i 18 gradi

Il maltempo ha le ore contate in Sicilia: dopo le piogge tornerà a splendere il sole. Ancora qualche precipitazione è prevista per venerdì mattina e poi, complice l'aumento della pressione sulla nostra regione, la giornata trascorrerà con il bel tempo. Così come prevedono i meteorologi, qualche residua pioggia si verificherà in serata solo nel Trapanese.

Sabato, invece, le correnti secche spazzeranno via le nuvole e il sole splenderà su tutta la Sicilia con le temperature che nella giornata di domenica raggiungeranno, in alcune zone, anche i 18 gradi.

Un clima gradevole attende, dunque, i siciliani, mentre nel Nord Italia saranno presenti ancora abbondanti piogge, freddo e nevicate. Il ciclone Tirrenico continua, infatti, a interessare l'Italia, e proseguirà l'ondata di maltempo. La bassa pressione che si è sviluppata sul bacino del Mediterraneo, determinerà precipitazioni sull'Europa meridionale, un sollievo per quelle aree dell'Italia del Sud e della Sicilia soggette a una siccità preoccupante.