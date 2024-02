Formez cerca 55 esperti in diversi ambiti: i requisiti e come presentare la domanda

Il Formez PA, in qualità di soggetto attuatore di diversi progetti a valere sul Pnrr, ha indetto una procedura selettiva riservata a: 15 esperti formazione in presenza ed e-learning; 13 esperti in ambito giuridico – amministrativo; 9 esperti in ambito economico-statistico; 3 esperti in organizzazione e servizi a supporto delle Pa; 3 esperti in psicologia del lavoro e valorizzazione delle competenze; 3 esperti informatici; 9 esperti economici.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di altre categorie riportate nell’avviso; se non cittadini italiani, possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana di livello certificato al minimo C2 sia parlato sia scritto, come definito dal Qcer; godimento dei diritti civili e politici; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; idoneità fisica all’impiego; non aver avuto precedenti contratti di lavoro subordinato con il Formez Pa, anche non continuativi; laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) o titoli equiparati specifici dei profili messi a selezione, come indicato dettagliatamente nel bando; aver realizzato almeno un’esperienza professionale della durata minima di sei mesi, svolta dal primo gennaio 2017 fino alla pubblicazione dell’avviso, nell’ambito di attività e progetti attraverso rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo coerente con una o più attività previste dal profilo di riferimento.