La protesta degli agricoltori non si ferma, trattori in marcia in tutta la Sicilia

Nuove proteste degli agricoltori in tutta la Sicilia. Sulle Madonie continua la manifestazione. Al bivio di Tremonzelli, in autostrada, c’è un presidio permanente con circa cento trattori che attende ancora risposte alla vertenza nonostante l'istituzione del Tavolo di crisi. «Non ci fermiamo ad oggi, andremo oltre - dice Giuseppe Spera, un giovane agricoltore -. Senza agricoltura niente cibo, niente futuro». Gli agricoltori hanno paura di non poter più lavorare come hanno sempre fatto, di non riuscire a far fronte ai costi di produzione sempre maggiore e al calo dei prezzi. È una situazione troppo difficile quella vissuta che annunciano altre giornate di mobilitazione.

Gli agricoltori Belìce scrivono a Mattarella

Nell’undicesimo giorno consecutivo di presidio permanente istituito sulla Sciacca-Palermo, all’altezza del bivio di località Gulfa, i manifestanti del Movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belìce hanno tenuto stamattina una conferenza stampa, nel corso della quale il loro portavoce Gaspare La Marca ha letto il contenuto di una lettera aperta indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Al capo dello Sato - dice La Marca - abbiamo rappresentato le nostre difficoltà. Noi agricoltori non abbiamo più bisogno di interventi tampone ma di norme urgenti e speciali che garantiscano alla categoria un reddito minimo garantito, perché al momento lavoriamo in perdita». «Nella filiera agroalimentare noi siamo l’anello più debole della catena», aggiunge Nino Ciaccio, promotore dei comitati spontanei degli agricoltori di Sciacca. La manifestazione di protesta intanto prosegue. «Non ce ne andremo finché non avremo risposte», conclude Vincenzo Interrante, agricoltore di Menfi. Il Movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belice intende organizzare per i prossimi giorni un corteo di trattori con destinazione i palazzi della Regione. «La nostra è una protesta pacifica, intendiamo avvalerci di tutte le autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie», ha detto La Marca.