Istituto nazionale di fisica nucleare, concorsi per collaboratori e tecnologi: posti anche in Sicilia

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi; età non inferiore ad anni 18; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, né essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

I requisiti specifici

Per partecipare ai concorsi è inoltre richiesto il possesso di diversi titoli di studio. Per collaboratore tecnico: possesso del diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico con indirizzo in elettronica ed elettrotecnica e articolazione in elettronica oppure con indirizzo in meccanica, meccatronica ed energia e articolazione in Meccanica e meccatronica o titoli equiparati o possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto a documentata esperienza lavorativa non inferiore a 24 mesi maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto in attività pertinenti a quelle indicate dal bando. Per tecnologi occorre il possesso della laurea magistrale in: Fisica (LM-17), Scienze dell’universo (LM-58), Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), Ingegneria biomedica (LM-21), Ingegneria chimica (LM-22), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria dell’automazione (LM25), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettrica (LM-28), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30), Ingegneria gestionale (LM-31), Ingegneria informatica (LM-32), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria navale (LM-34), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.