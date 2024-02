Banche, in Sicilia aumentano i paesi senza sportelli

In Sicilia c’era una volta la banca sotto casa. Ma quella che un tempo era una sicurezza, oggi si è trasformata in un mito del passato: le filiali continuano a sparire e anche i bancomat rischiano di diventare un lusso. Colpa dei servizi online che hanno creato un vero e proprio «deserto»: negli ultimi cinque anni, infatti, il numero di comuni dell’Isola serviti dalle banche è diminuito del 12,2 per cento, sono andati in fumo quasi 180 sportelli e persi oltre 1500 posti di lavoro mettendo in difficoltà oltre 300 mila persone che, per gestire le proprie finanza, devono sobbarcarsi spostamenti e disagi per parlare direttamente con un operatore, e non attraverso il computer o l’applicazione dello smartphone.

Il quadro che emerge dalla ricerca svolta dalla Uilca, la categoria della Uil che organizza i lavoratori del credito e delle assicurazioni, è drammatico: il 10,2 per cento degli intervistati ha dichiarato «di aver preferito lasciare il proprio Comune per l’assenza di filiali bancarie o altri servizi essenziali» e per il 38,5 per cento di loro la mancanza di una banca influisce molto sulla scelta di vivere o abbandonare il Comune di residenza (16,7%) e abbastanza per il 21,8 per cento. Numeri che spalancano le porte allo spopolamento delle piccole frazioni dell’entroterra e al fenomeno dell’usura e del riciclaggio che sta affliggendo la zona delle Madonie, tra le più colpite dal fenomeno, insieme alla provincia di Messina, dove di sportelli rimasti se ne contano ormai solo 132.