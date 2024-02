Esercito, marina e aeronautica militare: concorso per 3.560 volontari ferma prefissata 4. IL BANDO

Il ministero della Difesa ha indetto un concorso per reclutare 3.560 risorse di volontari in ferma prefissata 4 da impiegare nell’esercito, nella marina militare e nell’aeronautica militare. Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio, anche in rafferma annuale, in congedo per fine ferma. I candidati devono essere under 30 e avere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

IL BANDO

I posti

I posti sono così divisi: 1.220 nell'esercito, di cui 1.184 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla forza armata; 6 per elettricista infrastrutturale; 6 per idraulico infrastrutturale; 4 per meccanico di mezzi e piattaforme; 3 per fabbro; 9 per muratore; 6 per falegname; 1 per esploratore equestre; 1 per artigliere equestre. Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista incorporazione, presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2025. Sono 1.554 i posti: 1.130 per il corpo equipaggi militari marittimi e 424 per il corpo delle Capitanerie di porto. Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista incorporazione, presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2025. Poi, 786 sono i posti nell'aeronautica militare e il reclutamento avverrà in unica immissione.