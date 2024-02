Bonus mutui, in 24 ore oltre diecimila domande presentate

Oggi, giovedì 8 febbraio, le istanze presentate all’Irfis per ottenere il contributo sugli interessi a tasso variabile per i mutui prima casa destinati ai residenti in Sicilia (qui il link https:\\incentivisicilia.irfis.it) sono state 6.689, mentre sono 3.456 quelle che risultavano in bozza. Il totale delle istanze presentate finora supera il numero di diecimila a poco più di 24 ore dalla apertura della piattaforma, avvenuta ieri (mercoledì 7 febbraio) alle 10.

«Una misura molto interessante e unica nel panorama italiano – ha affermato la presidente dell’Irfis Iolanda Riolo -. Sono a disposizione cinquanta milioni di euro per combattere il fenomeno inflazionistico del periodo 2022-2023. La Regione ha deciso di aiutare una fascia importante della popolazione».

«L’ottimo risultato raggiunto in due giorni ci conferma la bontà dell’iniziativa messa in campo dal mio governo a favore delle famiglie siciliane. Una scelta fatta per far fronte all’aumento considerevole degli interessi passivi dei mutui che hanno messo in crisi i bilanci di migliaia di persone, soprattutto a basso reddito. Siamo la prima regione che interviene in maniera concreta contro il rialzo dei tassi per l’acquisto della prima casa. La procedura messa in campo dall’Irfis, la nostra finanziaria, per la presentazione delle domande prevede inoltre un iter veloce che ci consentirà di arrivare in tempi rapidi anche alla liquidazione delle somme», ha detto il presidente della Regione Renato Schifani.