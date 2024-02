Dal sarto al parrucchiere, fino all'attore e al sommozzatore: ecco i corsi gratuiti per i disoccupati in Sicilia

Tra le opportunità di aggiornamento promosse nell’ambito del programma Fondo sociale europeo Plus (fse+) per il ciclo 2021-2027, ci sono poi i tradizionali corsi di «Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura» del settore Agricoltura e Pesca: la figura si occupa dell'allestimento di aree verdi, parchi e giardini e di tecniche di coltivazione e manutenzione. Anche nel settore dei Servizi culturali e spettacolo, i profili sono quelli più classici: dall'attore, al danzatore, fino al tecnico audio, al tecnico delle luci e allo scenografo.

Ci sono le classiche qualifiche professionali del mondo dell'artigianato, ma anche quelle che guardano al futuro e che si basano sull'innovazione e la tecnologia. È molto ampio il catalogo dell'offerta formativa pubblicato dalla Regione, che in Sicilia mette a disposizione corsi gratuiti erogati da oltre trecento enti. Per un ritorno alla tradizione e al lavoro manuale, ad esempio, non mancano le opportunità per chi vuole ottenere la qualifica di «Operatore delle confezioni e sarto», una figura che sta man mano scomparendo, ma ancora molto amata e ricercata perché interviene nel processo di realizzazione, rifinitura e riparazione del capo di abbigliamento.

Per la Cura alla persona non mancano i tradizionali corsi per acconciatore, nel settore Agro-alimentare opportunità per ottenere la qualifica di «addetto alla gelateria» e «pizzaiolo, addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana». Si tratta di corsi gratuiti, aperti gratuitamente a tutti i residenti o domiciliati in Sicilia attualmente non occupati, e prevedono il riconoscimento di un’indennità giornaliera di cinque euro.

Tra le nuove opportunità, quella della qualifica di «Operatore informatico di risorse web», nel settore Servizi di informatica, che è in grado di utilizzare le web application, i servizi cloud, i social network e le risorse condivise al fine di produrre documenti e condividere informazioni anche in rete, per migliorare l’attività di ufficio. E ancora, tra i corsi di più recente istituzione, quello per «Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi». Una figura al giorno d'oggi sempre più richiesta, vista la necessità di garantire una sicurezza sempre più elevata all'utenza. Chi ottiene questa qualifica, infatti, è in grado di eseguire controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso del pubblico, controlli all'interno del locale.