Il ministero del Lavoro cerca esperti in contabilità e rendicontazione dei fondi europei: gli avvisi

Si tratta di esperti che gestiranno e svilupperanno progetti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Verranno selezionate le seguenti figure: esperti nella gestione e nel monitoraggio di processi complessi, per il supporto alla amministrazione centrale nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi (con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza); esperti in contrattualistica e procedure ad evidenza pubblica, per le esigenze dell’unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr; esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei, per il supporto alla amministrazione centrale nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi (con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per la descrizione della mansioni relative a questa figura professionale si rimanda alla lettura del bando).

Per esperti nella gestione e nel monitoraggio di processi complessi occorre la laurea magistrale o specialistica ed esperienza quinquennale; aver maturato esperienza in: statistico metodologico; elaborazione di indicatori e di metodologie statistiche; sistemi di monitoraggio fisico di progetti e processi anche in riferimento agli stati di avanzamento degli investimenti; attività di consulenza e di supporto tecnico-specialistico per la costruzione di sistemi di monitoraggio fisico di progetti e processi anche in riferimento agli stati di avanzamento degli investimenti; attività di supporto tecnico-specialistico alle Autorità di Audit per la progettazione e attuazione di sistemi di gestione e controllo degli interventi pubblici cofinanziati dai fondi strutturali europei e/o da fondi di investimento europei o nazionali; attività di consulenza e di supporto tecnico-specialistico per il monitoraggio degli stati di avanzamento e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di progetti complessi e di strategie di sviluppo territoriale multisettoriali e multifondo; supporto alle amministrazioni pubbliche attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica nei procedimenti inerenti progetti finanziati a valere su fondi europei.

Per esperti giuridici occorre: laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) o titoli equiparati secondo la normativa vigente; esperienza almeno decennale, maturata in rapporto con le pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali o a supporto di PA, nell’analisi e definizione di bandi di gara, anche di rilevanza comunitaria, e alle procedure di affidamento ad enti in house o strumentali e agli enti del terzo settore ai sensi del codice del terzo settore e in particolare nelle attività indicate nel bando (anche per periodi inferiori ai 10 anni richiesti purché complessivamente pari almeno a 10 anni).

Per esperti contabili occorre: laurea magistrale in una delle discipline indicate nel bando (o classi equiparate); esperienza non inferiore a 5 anni, maturata in rapporto con le pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali o a supporto di PA e Organismi pubblici nei settori indicati nel bando; ulteriori esperienze in: supporto alla predisposizione di provvedimenti o atti attinenti la gestione contabile, la verifica di conformità delle procedure amministrative alle norme contabili e di finanza pubblica; supporto nella verifica dell’attuazione dei piani finanziari relativi ai progetti a valere sui fondi strutturali europei; supporto alle amministrazioni pubbliche attraverso la prestazione di servizi di assistenza finanziaria, di rendicontazione e di controllo nei procedimenti inerenti progetti finanziati a valere su fondi europei.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata presso il ministero del lavoro, deve essere presentata entro il 19 febbraio 2024, esclusivamente in via telematica, collegandosi al Portale inPa.