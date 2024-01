Ministero Istruzione, pubblicato bando per assumere assistenti di lingua italiana all’estero: i requisiti

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un bando per assumere assistenti di lingua italiana all’estero nell’anno scolastico 2024/2025. L'avviso è per soli titoli ed è rivolto a giovani laureati under 30.

L'AVVISO

Le sedi di lavoro

Si tratta di una selezione che il ministero avvia ogni anno per coprire posti di assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche di vari Paesi europei. Le sedi di lavoro sono in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna e il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nei prossimi mesi. Per il precedente anno scolastico il numero era pari a circa 300 posti, di cui 204 solo in Francia.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: non aver compiuto il 30° anno di età; non essere già stati assistenti di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione; non essere legati ad alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche per il periodo settembre 2024 – maggio 2025 (periodo dell’incarico del presente avviso); aver conseguito un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nel bando. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare in Europa, per un periodo di circa 8 mesi. Affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio presso uno o più istituti di vario ordine e grado nei Paesi di destinazione, contribuendo alla promozione e alla conoscenza di lingua e cultura italiane.