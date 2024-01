Pasqua, volare è già un lusso: prezzi alle stelle per i siciliani

Questa, almeno, l’intenzione già annunciata dal duo Schifani-Aricò, che sta mettendo a punto il nuovo piano di riduzioni tenendo conto, ovviamente, delle casse regionali. Sul piatto dovrebbero finire più o meno le stesse risorse trovate lo scorso dicembre, ovvero, una trentina di milioni, destinati, in un primo momento, solo ai biglietti delle categorie prioritarie, magari alzando la quota dell’Isee da 9.360 a 12mila euro. Lo staff di Aricò sta già studiando i numeri d’afflusso dei passeggeri per capire su quali tratti si potrà puntare, con l’obiettivo, trasversale allo sconto, di aumentare del 5% i biglietti per l’Isola, mentre tra qualche giorno dovrebbero partire i primi rimborsi verso coloro che hanno aperto l’istanza su “Siciliaipei” – ad oggi, circa 30mila siciliani. Intanto, il presidente nazionale di Assoturismo, nonché numero uno di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, teme già ricadute sulle prenotazioni alberghiere di Pasqua, «per il rincaro dei ticket aerei, certamente, ma anche per le difficoltà negli spostamenti in genere, dovuti ad un gap infrastrutturale mai risolto che impedisce al Sud di potere crescere, in termini di presenza turistiche, con le stesse percentuali che si registrano al Nord. La vera scommessa è far sì che nell’Isola i visitatori possano aumentare allo stesso ritmo che si registra in altre regioni: solo così annulleremo le differenze, ma soprattutto otterremmo un grande risultato in termini economici e di crescita per l’intero Paese. Non basta lamentarsi del caro voli in prossimità di ogni “ponte”, ma bisogna lavorare in modo strutturale affinché un Catania-Roma che in periodi normali si acquista a 26 euro non salga in prossimità delle festività a 350 euro, impedendo così ai turisti di scegliere i nostri meravigliosi luoghi». Va ricordato che, da qui ai prossimi giorni, i prezzi registrati ieri e riportati in questa pagina possono anche scendere in base ai codici degli algoritmi, per poi assestarsi e., con ogni probabilità, impennare a ridosso delle festività.