Sos delle aziende siciliane per i lavoratori introvabili, Conflavoro: «Riformare la Formazione insieme alle imprese»

La disoccupazione è da record eppure ci sono figure lavorative che non si trovano: il paradosso che emerge dagli ultimi report porta Conflavoro a chiedere al governo regionale «un tavolo urgente sull’economia del territorio e una riforma del settore della formazione coinvolgendo le imprese per organizzare un sistema che funzioni». Così Giuseppe Pullara, segretario regionale e vice presidente regionale di Conflavoro, lancia un nuovo allarme sulle difficoltà segnalate da molte aziende. «Esperti nel campo dell’elettronica, ma anche operai edili e addetti della ristorazione dove non si riesce a colmare quasi la metà delle richieste, sono gli esempi più evidenti» spiega Pullara che poi evidenzia gli effetti delle nuove norme sulla formazione legate alla Finanziaria: «Togliere il tetto massimo di finanziamento creerà ad esempio un divario insormontabile tra grandi e piccoli centri a favore dei primi. C'è poi un grave problema legato alla scarsa incentivazione e agli stanziamenti pubblici ridotti all’osso nonostante le grandi disponibilità messe a disposizione dall'Ue. È fondamentale arginare il problema con un sistema di controllo come il tetto introdotto alcuni anni fa».