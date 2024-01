Nuove assunzioni alla Siae, posti a bando anche in Sicilia

Nuove assunzioni alla Siae (società italiana autori ed editori). Indetto un bando per 61 mandatari, e c’è posto anche in Sicilia. La selezione prevede l’assegnazione di 61 incarichi di mandato con rappresentanza in diverse regioni italiane. La scadenza per le candidature è fissata al 29 gennaio 2024.

Coloro che intenderanno partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: non essere già mandatari Siae, avere cittadinanza italiana o provenire dai paesi membri dell’Unione Europea; essere maggiorenni; possedere il diploma di scuola superiore di secondo grado o equipollenti; avere la patente di guida categoria B; non avere cause di incompatibilità che interferiscano con l’adeguato svolgimento dell’incarico; conoscere la lingua italiana in modo certificato, per i cittadini stranieri. Il mandatario è un lavoratore autonomo con partita iva, che agisce sulla base di un contratto di mandato e che ha un rapporto esclusivo con la Siae. Esercita attività di cassa, occupandosi della riscossione dei diritti d’autore per conto della Siae, oltre ad attività di controllo e sorveglianza nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento.