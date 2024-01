Camera dei deputati: concorsi per assistenti e consiglieri parlamentari, i requisiti e i bandi

Indetti due bandi di concorso alla Camera dei deputati: si tratta di 125 posti di lavoro come assistenti parlamentari e consiglieri parlamentari. Le selezioni pubbliche sono rivolte a 100 diplomati per il primo ruolo e a 25 laureati per il secondo. È prevista l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno.

IL BANDO PER ASSISTENTI PARLAMENTARI

IL BANDO PER CONSIGLIERI PARLAMENTARI

I requisiti generici

Per l’ammissione ai due concorsi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generici: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione.

Requisiti specifici per assistenti parlamentari

I candidati per assistenti parlamentari, in aggiunta ai requisiti generali, devono possedere: età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell’assistente parlamentare. A tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all’80%; funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi ortopedici; normale funzionalità degli arti superiori.

Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo già dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito relativo all’età.

Requisiti specifici per consiglieri parlamentari

I candidati per consiglieri parlamentari, in aggiunta ai requisiti generali, devono possedere: età non superiore a 47 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 47° anno; uno dei titoli di istruzione (laurea) o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, di cui all’allegato A del Bando (laurea magistrale oppure specialistica oppure diploma di laurea del vecchio ordinamento); idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo già dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito relativo all’età.

I riservisti

A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda di ammissione per via telematica entro le ore 18 del 26 febbraio 2024 esclusivamente attraverso il sito web della Camera dei deputati.