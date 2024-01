Saldi, 800 mila famiglie siciliane a caccia di sconti: un affare da 250 milioni

Saranno poco più di 800 mila in Sicilia le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 120 euro, per un giro di affari di circa 250 milioni: sono le stime dell’ufficio studi di Confcommercio per l’Isola in vista dei saldi che prenderanno il via venerdì (5 gennaio), fino al 15 marzo. Ovviamente, per andare al di là delle previsioni e fare un primo bilancio su numeri rilevati bisognerà aspettare ancora qualche settimana. La speranza, sottolinea il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, è di rivedere quel po’ di vitalità registrata nel mercato poco prima delle festività natalizie, «quando sul territorio abbiamo fotografato un incremento degli acquisti pari al 4% su base congiunturale, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: un rialzo che lascia preludere un buon inizio per il 2024, soprattutto nelle grandi città».

Per la verità il quadro macroeconomico non è dei migliori, a cominciare dal caro bollette, «ma il clima di fiducia», continua Manenti, «resiste e sembra addirittura essere migliorato in tutti i comparti. Stiamo cercando di verificare in che modo l’apprezzamento dello shopping nei centri storici, che abbiamo potuto valutare, sempre su base congiunturale, in crescita del 2,5%, possa essere potenziato con politiche di rilancio adeguate».

