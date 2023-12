Isole minori, biglietti gratis sugli aliscafi per i dipendenti pubblici: c'è la proroga per il 2024

La Regione ha prorogato lo stanziamento per i biglietti gratuiti per i dipendenti pubblici che prestano servizio nelle isole minori siciliane e la riduzione del costo degli abbonamenti per i dipendenti privati. Lo ha reso noto la società Liberty Lines che garantisce i collegamenti marittimi da e per gli arcipelaghi siciliani.

Vengono confermate per l'anno 2024 la categoria Free Reg e gli abbonamenti Liberty Business. Termina invece l'applicazione della gratuità per i residenti cessando quindi la tariffa residenti Free Reg a partire dal 1° gennaio 2024.

Foto notiziarioeolie.it