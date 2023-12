Banca d'Italia, concorso per vice assistenti appartenenti alle categorie protette: il bando

La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per vice assistenti riservato alle persone appartenenti alle categorie protette. Il titolo di studio necessario per partecipare al concorso è il diploma. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il prossimo 23 gennaio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. È altresì consentita la partecipazione a chi possiede un titolo di studio conseguito all’estero o un titolo estero conseguito in Italia riconosciuto equivalente a quello sopraindicato; età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza. Ai cittadini e alle cittadine di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata durante le prove di concorso; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le cittadine di uno Stato membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nel caso di cittadinanza di Paesi terzi tale requisito si applica solo in quanto compatibile; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto. Inoltre, occorre l'scrizione nell’elenco delle categorie protette tenuto dal servizio inserimento lavoro disabili di Roma, competente per l’ambito territoriale della Città metropolitana di Roma capitale.

Le prove

Qualora le domande di partecipazione al concorso siano più di 500, Banca d'Italia effettuerà una preselezione. Verrà formata una graduatoria preliminare redatta sulla base del punteggio attribuito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, con voto rientrante nelle classi riportate nel bando. I concorrenti saranno selezionati attraverso due prove d’esame che si svolgeranno a Roma e consistono in: una prova scritta che prevede lo svolgimento di due quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma allegato al bando, nonché di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità; una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma e in una conversazione in lingua inglese. Possono essere oggetto di colloquio le esperienze formative e professionali eventualmente maturate.

Le sedi di lavoro

I vincitori saranno assegnati alle strutture della Banca d’Italia situate a Roma o presso il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma).

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda entro il 23 gennaio alle ore 16 esclusivamente mediante l’applicazione telematica della Banca d'Italia.