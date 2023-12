Concorso per 587 dirigenti scolastici, 26 posti in Sicilia: il bando

Il ministero dell’istruzione e del merito ha bandito il concorso per dirigenti scolastici, per la copertura di 587 posti. La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 17 gennaio. Il bando ordinario sarà seguito da un secondo concorso riservato a coloro che non hanno superato il concorso nel 2017 e hanno fatto ricorso.

IL BANDO

I requisiti

Può partecipare al bando il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti: contratto a tempo indeterminato; conferma in ruolo, avendo superato l’anno di prova; un titolo di studio tra laurea magistrale; laurea specialistica; diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore; almeno 5 anni di servizio; requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

I posti a disposizione

Il concorso ordinario per dirigenti scolastici mette a bando 587 posti, così distribuiti: Abruzzo 12, Calabria 11, Campania 34, Emilia Romagna

28, Friuli Venezia Giulia 11, Lazio 50, Lombardia 155, Piemonte 65, Puglia 32, Sardegna 11, Sicilia 26, Toscana 54, Umbria 5, Veneto 71.

Le prove

Il concorso prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Come partecipare

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate con modalità telematica, tramite la piattaforma inPA, entro le 23.59 del 17 gennaio 2024.