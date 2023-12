L'Anas assume personale appartenente alle categorie protette per gli uffici amministrativi

L'Anas, società del gruppo FS, è alla ricerca di personale appartenente alle categorie protette da impiegare presso gli uffici amministrativi dislocati in tutta Italia. Le attività prevedono: predisposizione e stesura di testi e documenti, organizzazione di riunioni ed eventi, gestione dei processi amministrativi e contabili, allestimento e adeguamento delle postazioni e degli ambienti di lavoro e pianificazione degli interventi di manutenzione per la sede di competenza.

I requisiti indispensabili per partecipare alla selezione sono: appartenenza alla categoria dei soggetti disabili (di cui all’art. 1 comma 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68); laurea triennale in area economica, giuridica o umanistica; esperienza di almeno un anno nella mansione maturata presso aziende di medie e/o medio grandi dimensioni; buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word ed Excel).

Le nuove risorse si occuperanno delle seguenti attività:

predisposizione e stesura di testi e documenti, come verbali delle riunioni;

supporto nell’organizzazione di riunioni ed eventi

supporto nella redazione di provvedimenti amministrativi in relazione a licenze, concessioni e pubblicità (accessi, attraversamenti, parallelismi, impianti pubblicitari, insegne, fibre ottiche, impianti di telefonia mobile, etc.) ed ai processi di autorizzazione per i trasporti eccezionali;

supporto amministrativo ai diretti superiori nella tenuta della contabilità generale, nella gestione dei processi amministrativi e contabili della struttura territoriale, nella gestione contabile della cassa, nell’espletamento degli adempimenti relativi alla predisposizione del bilancio d’esercizio e delle situazioni periodiche, nel rispetto delle direttive definite dalla Direzione amministrazione, finanza, pianificazione e controllo;

supporto nella gestione dell’allestimento delle postazioni di lavoro e l’adeguamento infrastrutturale degli ambienti di lavoro, garantendo la pianificazione e la gestione delle attività di funzionamento e di manutenzione per le sedi, ivi compresa la gestione degli impianti di supporto al funzionamento delle stesse (condizionamento, refrigerazione, ecc.).

Il contratto offerto è a tempo indeterminato. Per maggiori dettagli clicca qui.