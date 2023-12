Concorso in magistratura: pubblicato il calendario delle prove scritte, si parte il 24 gennaio

A fine gennaio si svolgeranno le prove scritte del concorso in magistratura. È stato, infatti, reso noto il tanto atteso calendario degli esami per l'assunzione di 400 magistrati ordinari e quello relativo alle procedure identificative preliminari e alla consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami. I candidati saranno chiamati a sostenere le prove scritte dal 24 al 26 gennaio, a partire dalle ore 7,30, presso la fiera di Roma.

CALENDARIO PROVE SCRITTE

La prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici che vertono in: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo. Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore a partire dalla dettatura della traccia. I candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte.

Il calendario per l'espletamento delle procedure identificative

I candidati dovranno presentarsi presso la fiera di Roma, in via Portuense 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami nei seguenti giorni: giorno 22 gennaio 2024, con ingresso fiera lato nord, dalle ore 8 alle ore 10, i candidati il cui cognome inizia con la lettera A e la lettera B; dalle ore 10.30 alle ore 12.30, i candidati il cui cognome inizia con la lettera C; dalle ore 14 alle ore 16, i candidati il cui cognome inizia con la lettera compresa tra D e la lettera F inclusa; dalle ore 16 alle ore 18, i candidati il cui cognome inizia con lettera compresa tra la G e la lettera L inclusa. Il 23 gennaio, con ingresso lato est, dalle ore 8 alle ore 10, i candidati il cui cognome inizia con lettera compresa tra la M e la lettera O inclusa; dalle ore 10.30 alle ore 12.30, i candidati il cui cognome inizia con la lettera la P e Q; dalle ore 14 alle 16, i candidati il cui cognome inizia con lettera R e la lettera S; dalle ore 16 alle ore 18, i candidati il cui cognome inizia con la lettera compresa tra la T e la Z inclusa.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere, sottolineature di qualsiasi genere, e fotocopie. I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge nel giorno, nelle ore e nella sede stabilite dal decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi il primo giorno delle prove scritte, senza alcun materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso in nessun caso nella sede di esame.

Il calendario delle prove

Le prove scritte, invece, si terranno nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2024 con ingresso nelle sale di esame dalle ore 7.30. L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 10, successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame solo i candidati presenti all’interno.

Cosa non può essere portato in sede d'esame

C'è assoluto divieto di introdurre in sede d’esame: carta per scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, orologi smartwatch, auricolari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.