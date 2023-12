Bonus voli per la Sicilia, buona la prima: boom di iscrizioni alla piattaforma

Continuano ad aumentare i prezzi dei biglietti aerei per Natale, ma sul fronte caro-voli, in un orizzonte che rimane a tinte fosche, proseguono pure le schiarite e mentre tra il governatore Schifani e i vertici Ita Airways sembra tornato il sereno, con la compagnia italiana che annuncia nuove agevolazioni tariffarie per i siciliani, inizia col botto il sistema di scontistica lanciato dalla Regione per tutti i residenti. Tanto da calamitare già, nelle prime 24 ore di esordio, oltre quattromila registrazioni sulla piattaforma creata ad hoc per ottenere il rimborso del 25% o del 50% sulle tratte che collegano Milano e Roma con l’Isola. Più nel dettaglio, secondo dati emersi dall’assessorato regionale ai Trasporti, nella giornata di lunedì scorso il portale «SiciliaPei» ha contato esattamente 4.207 adesioni tra persone che hanno già inoltrato istanza per la riduzione dei biglietti utilizzati – va chiarito che il bonus può essere chiesto solo per i viaggi già realizzati, allegando sul portale anche la carta di imbarco – e quelle che si sono accreditate per ricevere la sforbiciata più avanti, a volo effettuato.

Per quanto riguarda la fascia del 25% (tutti i residenti) lo sconto medio applicato è stato di 27,30 euro a tratta e di 55 per andata e ritorno, mentre per gli aventi diritto al taglio del 50% - studenti, disabili e persone con Isee inferiore a 9.360 euro – si sale a 44 euro per un solo percorso e a 88 se si considera pure il rientro.

