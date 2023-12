La top ten dei voli più cari per la Sicilia secondo l'indagine di Assoutenti

Anche il prossimo sarà il Natale del caro-voli per Sicilia e Sardegna. Nonostante i recenti interventi sulle compagnie, i costi lievitano nel periodo festivo e sfondano ormai ampiamente i 500 euro andata e ritorno. Quasi quanto un volo intercontinentale. Ecco la top 20 delle tariffe realizzata da Assoutenti cercando per classe economy, partenza 23 dicembre 2023, ritorno 7 gennaio 2024. Indagine condotta in data 3 dicembre 2023 attraverso la piattaforma specializzata Skyscanner.

1) Bologna-Palermo 521 euro

2) Bologna-Catania 465 euro

3) Torino-Catania 446 euro

4) Pisa-Catania 441 euro

5) Verona-Palermo 439 euro

6) Genova-Catania 404 euro

7) Milano-Palermo 399 euro

8) Pisa-Cagliari 395 euro

9) Bologna-Cagliari 381 euro

10) Torino-Palermo 366 euro

11) Venezia-Catania 374 euro

12) Milano-Catania 372 euro

13) Venezia-Palermo 360 euro

14) Venezia-Cagliari 345 euro

15) Verona-Catania 344 euro

16) Pisa-Palermo 320 euro

17) Torino-Cagliari 297 euro

18) Roma-Cagliari 282 euro

19) Roma-Palermo 242 euro

20 Roma-Catania 203 euro

Milano-Cagliari 203 euro