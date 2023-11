Vigili del fuoco, concorso per 212 operatori: posti anche in Sicilia

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 212 posti. Si tratta di operatori e assistenti e le assunzioni avvengono tramite selezione tra gli iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego. Posti di lavoro sono previsti anche in Sicilia, regione nella quale al momento è disponibile il bando dei Centro per l'impiego di Messina. Prossimamente saranno disponibili anche quelli di Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani. Occorrerà consultare di frequente i bandi dei propri centri per l'impiego.

La selezione

I vari enti e organi della pubblica amministrazione, tra cui i vigili del fuoco, possono effettuare le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento. In pratica si tratta di selezioni pubbliche per chi ha solo la scuola dell’obbligo/ licenza media e non ha il diploma di maturità o la laurea. Per partecipare occorre consultare il bando indetto dal proprio Cento per l'impiego – Regione, essere iscritti o iscriversi al CPI; presentare domanda al Centro per l’impiego nelle modalità indicate nel bando; superare una selezione. Al termine di quest'ultima viene stilata una graduatoria. Coloro che sono tra i primi in graduatoria hanno più possibilità di essere chiamati e assunti, in quanto la chiamata parte dal primo classificato e poi si va a scorrere.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; età non superiore a quarantacinque anni; idoneità fisica, psichica ed attitudinale; titolo di studio della scuola dell’obbligo; qualità morali e di condotta; gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione. La selezione per il ruolo di operatore dei Vigili del Fuoco avverrà con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Bando CPI Messina

Il Centro per l’Impiego di Messina (Sicilia) ha già pubblicato il bando per l’avviamento a selezione di 3 operatori dei vigili del fuoco. Gli aspiranti candidati dovranno compilare in modo corretto, chiaro e leggibile in ogni sua parte esclusivamente l’apposito modulo di adesione, con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, consegnandolo personalmente al Centro per l’Impiego di appartenenza della provincia di Messina esclusivamente nei seguenti giorni: mercoledì 22 novembre; giovedì 23 novembre; venerdì 24 novembre, durante gli orari di apertura del CPI di riferimento.

IL BANDO

Tutti i posti di lavoro

Di seguito trovate la lista delle sedi dove sono stati distribuiti i 212 posti di lavoro:

Regione Abruzzo:

Chieti Comando: 1 posto;

L’Aquila Direzione Regione Abruzzo: 4 posti;

L’Aquila Comando: 4 posti;

Teramo Comando: 2 posti.

Regione Basilicata:

Potenza Comando: 2 posti.

Regione Calabria:

Catanzaro Direzione Regione Calabria: 4 posti;

Vibo Valentia Comando: 2 posti.

Regione Campania:

Avellino Comando: 1 posto;

Caserta Comando: 3 posti;

Salerno Comando: 2 posti.

Regione Emilia Romagna:

Bologna Direzione Regione Emilia Romagna: 7 posti;

Bologna Comando: 4 posti;

Ferrara Comando: 1 posto;

Forlì e Cesena Comando: 3 posti;

Parma Comando: 1 posto;

Modena Comando: 3 posti;

Reggio Emilia Comando: 3 posti;

Rimini Comando: 1 posto.

Regione Friuli Venezia Giulia:

Pordenone Comando: 1 posto;

Trieste Direzione Regione Friuli Venezia Giulia: 6 posti;

Trieste Comando: 3 posti;

Udine Comando: 2 posti.

Regione Lazio

Latina Comando: 2 posti;

Frosinone Comando: 3 posti;

Roma Direzione Regione Lazio: 1 posto;

Roma Comando: 1 posto;

Viterbo Comando: 2 posti.

Regione Lombardia:

Bergamo Comando: 3 posti;

Brescia Comando: 4 posti;

Mantova Comando: 2 posti;

Milano Direzione Regione Lombardia: 1 posto;

Milano Comando: 3 posti;

Pavia Comando: 2 posti;

Sondrio Comando: 2 posti;

Varese Comando: 7 posti.

Regione Marche:

Ancona Direzione Regione Marche: 5 posti;

Ancona Comando: 5 posti;

Ascoli Piceno Comando: 1 posto.

Regione Molise:

Campobasso Direzione Regione Molise: 2 posti;

Campobasso Comando: 2 posti.

Regione Piemonte:

Alessandria Comando: 4 posti;

Asti Comando: 1 posto;

Biella Comando: 3 posti;

Cuneo Comando: 6 posti;

Novara Comando: 2 posti;

Verbania Comando: 2 posti;

Vercelli Comando: 1 posto.

Regione Puglia:

Bari Direzione Regione Puglia: 2 posti;

Brindisi Comando: 2 posti;

Foggia Comando: 2 posti;

Lecce Comando: 4 posti;

Taranto Comando: 2 posti.

Regione Sardegna:

Cagliari Direzione Regione Sardegna: 7 posti;

Nuoro Comando: 1 posto;

Oristano Comando: 1 posto.

Regione Sicilia:

Catania Comando: 3 posti;

Messina Comando: 3 posti (bando pubblicato);

Ragusa Comando: 1 posto;

Siracusa Comando: 2 posti;

Trapani Comando: 3 posti.

Regione Toscana:

Firenze Direzione Regione Toscana: 5 posti;

Firenze Comando: 4 posti;

Livorno Comando: 5 posti;

Massa Carrara Comando: 2 posti;

Pistoia Comando: 1 posto;

Prato Comando: 2 posti;

Siena Comando: 1 posto.

Regione Umbria:

Perugia Direzione Regione Umbria: 3 posti;

Perugia Comando: 2 posti;

Terni Comando: 1 posto.

Regione Veneto:

Belluno Comando: 1 posto;

Padova Comando: 2 posti;

Rovigo Comando: 1 posto;

Treviso Comando: 2 posti;

Verona Comando: 5 posti;

Vicenza Comando: 2 posti.