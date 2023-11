Concorso forestali in Sicilia: stilata la graduatoria dei vincitori, tocca ai titoli di preferenza e precedenza

Stilata la graduatoria per l'assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, si attende adesso solo l'applicazione, da parte della Commissione, dei titoli di preferenza e di precedenza per procedere alla ultimazione dell'elenco definitivo.

I candidati che hanno superato la prova scritta hanno, infatti, tempo fino al prossimo 13 novembre per comunicarli tramite pec ([email protected]). L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Invio documentazione sostitutive dei titoli di preferenza e precedenza - Concorso per la selezione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana – RA22003”.

Titoli di preferenza e di precedenza

A parità di merito, sono preferiti: gli insigniti di medaglia al valore militare; i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi e i mutilati civili; i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito a fine ferma o rafferma.

I titoli di preferenza sono: a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo; c) avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da Anpal Servizi s.p.a.. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età. I titoli dovevano essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati.