Anas assume operatori specializzati in tutta Italia, posti di lavoro anche a Palermo e Catania

Anas cerca personale e assume operatori specializzati per la stagione invernale 2023/24 in alcune province italiane. Ci sono posti anche a Palermo, Catania e in Autostrade Siciliane. Si tratta di lavoro a tempo determinato, full time.

Le sedi di lavoro

Le sedi di lavoro sono sparse in tutta Italia: Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Campania, Lazio, Basilicata, Abruzzo, Molise, Cagliari, Sassari, Calabria, Autostrada del Mediterraneo, Palermo, Autostrade Siciliane, Catania.

Operatori specializzati, chi sono

La figura professionale ricercata di operatore specializzato dovrà svolgere alcune particolari attività: assicurare attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali; garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano, soggetto appartenente all’Unione Europea o extra comunitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; essere in possesso di patente di tipo C o categoria superiore abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi; essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La selezione

I candidati selezionati dovranno produrre idonea certificazione che attesti l’insussistenza di procedimenti penali pendenti e/o condanne penali ed essere in possesso di idoneità fisica alle mansioni di operatore specializzato. Tale idoneità, propedeutica all’assunzione, sarà rilasciata, a cura della società, a seguito di visita medica preventiva a cui il candidato dovrà sottoporsi. Gli accertamenti sanitari saranno intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro in riferimento ai rischi specifici della mansione, l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti, in conformità alla normativa vigente. Le spese mediche sono a cura della società.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata, entro il prossimo 29 ottobre, per via telematica, collegandosi a questa pagina.