Ministero della Cultura, pubblicato un Avviso per diverse figure professionali: i requisiti

Il ministero della cultura ha pubblicato un avviso per il reclutamento di esperti che rafforzeranno la struttura organica dell’Autorità di gestione e di certificazione del Programma Nazionale Cultura 2021-2027. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 2 novembre.

L'AVVISO

Le figure professionali

Verranno conferiti incarichi di lavoro autonomo: due in ambito giuridico; tre che si occupano di controlli; 2 nell'ambito dell'attuazione e monitoraggio; due che si occupano di programmazione; 2 di certificazione.

I requisiti

I candidati devono possedere i requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non essere sottoposti a procedimenti penali; titolo di studio previsto nell’avviso ovvero la laurea; esperienza professionale e comprovata specializzazione, strettamente correlate al contenuto della prestazione richiesta e delle competenze ricercate.

Lo svolgimento della selezione

Saranno individuati 11 specialisti in vari ambiti per il rafforzamento della struttura organica dell’Autorità di gestione e di certificazione del Programma Nazionale Cultura 2021-2027. Ci saranno due fasi, la prima nella quale si valuterà il curriculum vitae e i titoli. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti. Una seconda fase con colloquio individuale per valutare le competenze ed esperienze e l’attitudine del candidato in relazione all’ oggetto dell’incarico. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema inserito nell'Avviso entro il 2 novembre 2023. L’incarico di lavoro autonomo inizierà a decorrere dal giorno 1 gennaio 2024.