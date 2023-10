Concorsi pubblici, prorogata la scadenza per la presentazione delle domande

Slitta la scadenza dei concorsi pubblici. A comunicarlo è il ministero per la pubblica amministrazione, dopo che due giorni fa si erano verificati diversi malfunzionamenti e disservizi sul portale inPA, problemi che hanno impedito a molte persone di inoltrare le domande di partecipazione per i concorsi.

La proroga della scadenza

L’avviso del ministero stabilisce che le pubbliche amministrazioni che hanno pubblicato bandi di concorso sul Portale inPA sono tenute a prorogare il termine di scadenza di 24 ore. La decisione di rinvii di scadenza, qualora capitino problematiche simili, si basa sul nuovo regolamento sui concorsi pubblici, precisando che in caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale inPA "accertato dall’Amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento".

Problemi al portale Inpa

Nella giornata del 23 ottobre si sono verificati problemi nel caricamento della domanda di partecipazione per cui posticipare il termine ultimo per concorrere ai bandi serve, in questi casi di malfunzionamenti, per assicurare la possibilità di espletare la procedura nell’arco minimo di tempo previsto dalla legge.