Eurospin assume in Sicilia: le sedi di lavoro e come presentare la candidatura

Eurospin ha avviato un piano di assunzioni in tutta Italia, tra cui anche in Sicilia. La catena di supermercati sta cercando figure professionali per implementare la pianta organica nei 1.200 punti vendita

Le posizioni aperte

Eurospin prevede diverse assunzioni in Sicilia: addetto al reparto gastronomia a Vittoria, in provincia di Ragusa; addetto alle vendite a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo; addetto al reparto macelleria a Carlentini, in provincia di Siracusa.

I requisiti per addetto alla vendita

Le candidature sono aperte sia a diplomati che a laureati. Sul sito c'è scritto che viene richiesta anche: massima serietà, orientamento al cliente, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità e capacità di adattamento, capacità di lavorare in team. Disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

I requisiti per addetto al reparto gastronomia

I candidati possono essere diplomati e laureati. Si richiede una comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della Gdo o in aziende alimentari. Costituiscono requisiti indispensabili: passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà. Si richiedono, inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

I requisiti per addetto al reparto macelleria

I candidati possono essere diplomati e laureati. Sono richieste: conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche; dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici). Per l'azienda, costituiscono requisiti indispensabili: passione per il prodotto; approccio positivo al cliente; affidabilità e serietà; capacità comunicative e relazionali; flessibilità e capacità di adattamento.

Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Come candidarsi

Chi vuole candidarsi, deve presentare la domanda nella sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.