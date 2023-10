Scarseggia il carburante, proteste da Favignana a Lipari

A Favignana niente più carburante per i cittadini, quello rimasto fino all’arrivo della nuova fornitura resta a disposizione per i mezzi di emergenza. E per quanto riguarda l’ossigeno al momento i due anziani di Marettimo che ne fanno uso hanno la copertura, poi nel momento in cui servirà la Regione farà la sua parte.

È un bollettino di disagi quotidiani quello che arriva dalle isole minori dove il blocco dei collegamenti diventa sempre più un’emergenza. Ieri mattina a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha incontrato l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, per analizzare le possibili soluzioni della delicata e complessa vicenda. Nessun dettaglio trapela sul contenuto del faccia a faccia, né è stato possibile avere una risposta da Aricò.

Lunghe file di auto quelle invece viste martedì davanti all’unico distributore Salmotor, a Lipari. Scarseggia anche il gas e problemi vi sono per l’approvvigionamento dei generi alimentari soprattutto nelle isole decentrate dell’Eolie. «A Salina – racconta il sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia – i disagi continuano a sommarsi. Ho un cantiere fermo per mancanza di materiali edili e per le merci alimentari si registrano ritardi ovviamente nelle consegne».

