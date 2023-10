Istat, due concorsi per collaboratori tecnici enti di ricerca e tecnologi: i requisiti, i bandi

L'Istituto nazionale di statistica ha indetto due concorsi per l'assunzione di collaboratori tecnici enti di ricerca e tecnologi, all’interno del progetto catalogo nazionale dati. Il bando è rivolto a diplomati e laureati e l'assunzione prevede un contratto a tempo determinato.

BANDO COLLABORATORE TECNICO

BANDO TECNOLOGO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione permanente; non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo da ricoprire; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e avere pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza.

I requisiti specifici

I candidati devono avere: specifica esperienza professionale nell’ambito dell’area di attività prescelta (per la legenda dei codici delle competenze si veda l’Allegato 1 ai bandi). Titolo di studio: collaboratori tecnici il diploma di scuola secondaria di II grado; tecnologi la laurea secondo gli ordinamenti e le classi riportate nel bando. Devono poi avere competenze necessarie indicate nei singoli bandi.

I ruoli

I concorsi sono rivolti al reclutamento di 8 risorse, a determinato e pieno, in prova, della durata di 29 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2026, per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale; 6 risorse, a tempo determinato e pieno, in prova, della durata di 29 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2026, per il profilo di tecnologo di III livello professionale.

Come presentare la domanda

I candidati devono inviare la domanda di partecipazione entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale inPA, cliccando sull’apposito link.