Inps, pubblicato un bando per 512 medici: 56 i posti in Sicilia

L'Inps ha pubblicato un Avviso per la selezione pubblica di 512 medici. Tra questi, 56 lavoreranno in Sicilia. I medici svolgeranno funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia affidate all’Inps in tutta Italia.

AVVISO

I requisiti

I candidati medici devono essere in possesso di: diploma di laurea in medicina e chirurgia; iscrizione ad Albo professionale in territorio nazionale. Nel caso in cui il medico sia iscritto all’Albo professionale in una provincia diversa da quella per la quale si candida, se accetta l’incarico dovrà regolarizzare l’iscrizione all’Albo della provincia della sede Inps di appartenenza entro tre mesi dall’accettazione. I medici saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli di servizio, studio e accademici.

I posti a disposizione

La selezione pubblica è finalizzata a individuare un contingente di 512 medici ai quali assegnare incarichi di lavoro autonomo per l’accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati. I posti sono 11 in Abruzzo, 8 in Basilicata, 16 in Calabria, 37 in Campania, 18 DCM Milano, 48 DCM Napoli, 42 DCM Roma, 29 Emilia Romagna, 4 Friuli Venezia Giulia, 20 Lazio, 17 Liguria, 54 Lombardia, 9 Marche, 5 Molise, 17 Piemonte, 30 Puglia, 17 Sardegna, 56 Sicilia, 30 Toscana, 7 Trentino Alto Adige, 10 Umbria, 2 Valle d’Aosta, 25 Veneto.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro le ore 14.00 del 30 ottobre 2023 via web, tramite la specifica applicazione telematica disponibile sul sito. I medici interessati a candidarsi alla selezione pubblica Inps possono presentare domanda per più direzioni provinciali / di filiale metropolitana, esprimendo, anche, la preferenza per una Uoc/Uost, ferma restando la disponibilità ad essere assegnati dall’Istituto ad altra sede della stessa provincia / filiale metropolitana.