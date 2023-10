Intesa tra Credit Agricole e Bei, 400 milioni per piccole e medie imprese

Crédit Agricole Italia con la Banca europea per gli investimenti (Bei) ha siglato un accordo da 400 milioni per sostenere nuovi investimenti di piccole e medie imprese e società agricole italiane. Parte di queste nuove risorse, il 25%, saranno destinate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e transizione energetica.

L’operazione è stata strutturata con la sottoscrizione integrale in private placement da parte della Bei di un nuovo covered bond premium label da 400 milioni di emesso da Crédit Agricole Italia nell’ambito del proprio programma di covered bond.

Il titolo ha durata di cinque anni con rimborso del capitale a scadenza e cedola indicizzata ad euribor 6 mesi. Crédit Agricole Italia metterà le risorse interamente a disposizione della propria clientela.

Destinatari dei nuovi finanziamenti saranno Pmi (fino a 250 addetti), Mid-Cap (da 250 a 3.000 addetti) e società del settore agro-alimentare, che potranno realizzare nuovi progetti beneficiando di un vantaggio finanziario grazie a tassi agevolati della BEI. Le richieste saranno gestite direttamente dalla rete di Crèdit Agricole Italia e dalle sue controllate.

«L’accordo di oggi con Bei testimonia la nostra volontà di sostenere attivamente le imprese italiane e il settore Agri-Agro, rendendole protagoniste sui mercati internazionali» - commenta Giampiero Maioli, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e Senior country officer -. Vogliamo confermarci sempre più come un partner affidabile di tutte le aziende che, come noi, condividono una strategia vocata alla transizione energetica e sostenibile»