Il ministero del turismo cerca esperti di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa e ha pubblicato un avviso per reclutare personale al quale conferire incarichi di lavoro autonomo. La sede di lavoro è presso il ministero del turismo a Roma.

L'AVVISO

I requisiti

I candidati devono possedere i seguenti requisiti generali, da attestare in regime di autocertificazione: assenza di condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti a carico; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altra tipologia di impiego pubblico.

I requisiti specifici

I candidati devono inoltre avere uno dei seguenti titoli di laurea o titoli equipollenti e/o equiparati ad essi: scienze dell’economia (LM-56);

progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM-49); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); scienze statistiche (LM-82); giurisprudenza (LMG-01); scienze della politica (LM- 62); ingegneria gestionale (LM-31); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);

ingegneria informatica (LM-32).

I compiti

Gli esperti selezionati dovranno svolgere, nei tre mesi di incarico, le seguenti attività: analisi delle questioni connesse all’attuazione delle politiche pubbliche, anche al fine di elaborare soluzioni volte al superamento delle criticità; valutazione e misurazione dell’impatto degli interventi sulla competitività dei comparti turistici; analisi di impatto e valutazione del grado di raggiungimento delle finalità sottese ai provvedimenti normativi; elaborazione di proposte funzionali a promuovere la crescita economica e la mobilitazione di capitali in relazione alle misure di intervento in capo al Dicastero, siano esse a valere sui fondi nazionali o sui fondi dell’Unione europea.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione va presentata entro il prossimo 6 ottobre, esclusivamente tramite il portale inPA. I candidati dovranno indicare nell’istanza online un indirizzo di posta elettronica certificata Pec personalmente intestato, al quale ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura.