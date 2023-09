Caro-voli, Sicilia e Ryanair verso la pace. Schifani: «Nuova stagione di dialogo»

Pace fra la Sicilia e Ryanair. Stamattina un incontro fra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l'amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, Eddie Wilson è servito a chiarire alcuni punti e a schiarire le nubi che avevano adombrato i rapporti quest'estate per via dei prezzi alti dei biglietti dei voli da e per l'Isola.

Schifani ha ricevuto Wilson a Palazzo d’Orléans a Palermo: al centro dell’incontro, «che si è svolto in un clima franco», il posizionamento di Ryanair nel mercato siciliano. «Ringrazio mr Wilson per la cortese visita. Ho ascoltato con attenzione - dice Schifani - l’analisi delle attività svolte in passato dal vettore che ha portato in Sicilia milioni di passeggeri, contribuendo alla crescita delle presenze turistiche straniere e nazionali sull'Isola. Ho, inoltre, preso atto dei nuovi programmi di investimento della compagnia. Sono pienamente cosciente dell’importante ruolo che Ryanair riveste nel mercato italiano e soprattutto in quello siciliano - sottolinea il governatore - per questo ho accolto la richiesta di un incontro che potrebbe segnare l’avvio di una nuova stagione di dialogo nell’interesse dei siciliani e di quanti vogliono venire a visitare la nostra regione. È chiaro che il nostro obiettivo era

e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e, per questo, il mio governo continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza e contrastato ogni episodio di inaccettabile aumento dei prezzi. Valutiamo anche l’ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo».