Collegamenti con le isole minori in Sicilia, Caronte & Tourist in pole

Nelle isole minori della Sicilia i collegamenti con navi potrebbero essere affidati ancora alla Caronte & Tourist. La novità è emersa nel corso dell'incontro tra la società ed i rappresentanti sindacali dei 71 marittimi per cui è stato avviato l'iter del licenziamento.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sono dell'avviso che "allo stato non è da escludere la riproposizione di Caronte & Tourist Isole minori come gestore dei servizi e si escluderebbe il tema della ricollocazione dei marittimi in esubero. Chiedono che la società presenti un piano di "repechage" anche sulle base delle carenze di personale recentemente sollevate a livello mediatico".

Per definire le possibili intese sul personale, una nuova riunione avrà luogo sabato 30 settembre. Come è notorio, attualmente la società messinese sta garantendo i collegamenti a libero mercato fino al 30 settembre. La Regione Siciliana ha invece indetto i bandi. Qualche settimana ancora e si deciderà sul futuro di questi collegamenti che comunque continuano ad allarmare le comunità isolane.

L'assessore regionale dei trasporti Alessandro Aricò ha già riferito che interessato potrebbe esserci il gruppo Aponte e anche il sindaco di Lipari Riccardo Gullo che è pure coordinatore dei Comuni delle isole di Sicilia, ha appreso "questa voce".

