Enea, concorso per 24 ricercatori: i requisiti e il bando

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha indetto un concorso per l’assunzione di 24 ricercatori. Il bando è rivolto a laureati e il contratto che verrà sottoscritto sarà a tempo determinato, nell'ambito del Pnrr.

IL BANDO

I requisiti

I candidati dovranno essere in possesso di: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica/magistrale o titolo

equipollente o titolo equiparato recante l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM); dottorato di ricerca attinente alla declaratoria della posizione concorsuale oppure almeno tre anni di esperienza di lavoro post-lauream in attività di ricerca o professionale; conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti.

Le prove e le sedi di lavoro

I candidati che concorrono per i 2 posti presso la sede di Casaccia, in provincia di Roma, dovranno affrontare come materie d’esame: bioinformatica strutturale; dosimetria numerica; interazione bioelettromagnetica; intelligenza artificiale e biomedicina. Chi concorre per i 12 posti presso le sedi di Portici, in provincia di Napoli, e di Casaccia e Frascati, in provincia di Roma, dovranno affrontare: linguaggi di programmazione; basi di dati; infrastrutture di rete, Cloud e HPC; algoritmi di Machine Learning e di Intelligenza Artificiale; processi e tecniche di digitalizzazione e di archiviazione. I candidati che concorrono per i 2 posti presso la sede di Frascati, in provincia di Roma, dovranno affrontare le seguenti materie d’esame: reti a microonde; circuiti RF di adattamento; propagazione onde e.m.; componenti o sistemi a Radiofrequenza; automazione e controllo. E ancora, chi concorre per i 2 posti presso la sede di Frascati, in provincia di Roma: elettrotecnica; elettronica; elettronica di Potenza; conversione dell’energia; impianti industriali. Infine, i candidati che concorrono per i 5 posti (presso le sedi di Casaccia, in provincia di Roma, e di Bologna, dovranno affrontare le seguenti materie d’esame: elettrotecnica;

sistemi energetici; impianti industriali; processi chimici; automazione e controllo; fisica tecnica; scienza dei materiali; mentre chi concorre per 1 posto presso la sede di Casaccia, in provincia di Roma, dovrà affrontare: domotica; sistemi energetici; impianti industriali; automazione e controllo; elettrotecnica; elettronica.

La selezione

La selezione dei candidati avverrà mediante colloquio e valutazione dei titoli, nello specifico: 60 punti per l’esame colloquio; 30 punti per la valutazione dei titoli; fino ad un massimo di 10 punti per la formazione universitaria e post-universitaria; fino ad un massimo di 10 punti per il dottorato di ricerca attinente alla posizione o esperienza lavorativa documentabile post-lauream; fino ad un massimo di 10 punti per gli ulteriori titoli e/o esperienze lavorative. Verrà altresì valorizzata, con apposito punteggio, l’esperienza lavorativa pertinente alla

posizione per la quale si concorre.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso Enea deve essere inviata soltanto con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica https://pica.cineca.it/enea, insieme ai documenti e ai titoli che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione finale. L’istanza deve essere presentata entro le ore 11:30 del 25 settembre 2023.