Ministero Economia e Finanze, bandi per 870 progressioni: posti per funzionari e assistenti

Il ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato due bandi per 870 progressioni verticali. Si tratta di 597 posti per funzionario e 273 per assistente. I bandi sono rivolti a candidati in possesso di licenza media, diploma o laurea.

BANDO DA ASSISTENTI A FUNZIONARI

BANDO DA OPERATORI AD ASSISTENTI

Progressioni, cosa sono

La progressione verticale è una procedura che serve ad individuare, all’interno del personale assunto a tempo indeterminato nel settore pubblico, i soggetti idonei a ricoprire posti vacanti della categoria superiore. Ciò vuol dire che non è un passaggio automatico, ma bisogna superare una selezione interna e possedere i requisiti specifici richiesti per il nuovo ruolo.

Mef, i posti a disposizione

I posti a disposizione per la progressione verticale al Mef sono 870. Un bando prevede 597 posti per il passaggio da assistente a funzionario, un altro 273 posti per il passaggio da operatore ad assistente. I 597 posti per funzionari sono così suddivisi: 355 posti per funzionari giuridico–amministrativi e di organizzazione; 163 posti per funzionari economico–finanziario–contabili; 59 posti per funzionari tecnici; 20 posti per funzionari dati; 3 posti destinati ai dipendenti appartenenti al ruolo locale della Provincia autonoma di Bolzano. I 273 posti per il passaggio da operatore ad assistente sono così suddivisi: 244 posti per assistenti amministrativo–economici; 29 posti per assistenti tecnico–informatici; 1 posto destinato ai dipendenti appartenenti al ruolo locale della Provincia autonoma di Bolzano.

I requisiti

Per partecipare occorre far parte del ruolo del ministero dell’economia e delle finanze. Il passaggio da assistenti a funzionari prevede il possesso di uno dei seguenti requisiti: laurea (sia triennale che magistrale) e un’esperienza di almeno 5 anni nell’area degli assistenti. Questa esperienza può anche essere maturata nell’equivalente area dei precedenti sistemi di classificazione, indipendentemente dalla posizione giuridica presso altre pubbliche amministrazioni o enti; diploma di scuola secondaria di secondo grado e un’esperienza di almeno 10 anni nell’area degli assistenti. Anche in questo caso, l’esperienza può derivare dall’equivalente area dei sistemi di classificazione passati, e vale qualsiasi posizione giuridica avuta in altre pubbliche amministrazioni o enti. Per il passaggio da operatori ad assistenti occorre: diploma di scuola secondaria di secondo grado e un’esperienza di almeno 5 anni nell’area degli operatori. È valido anche il servizio maturato nell’equivalente area dei precedenti sistemi di classificazione, indipendentemente dalla posizione giuridica in altre pubbliche amministrazioni o enti; aver assolto l’obbligo scolastico e maturato almeno 8 anni di esperienza nell’Area degli operatori. Come nel caso precedente, l’esperienza può provenire dall’equivalente area dei precedenti sistemi di classificazione, indipendentemente dalla posizione giuridica in altre pubbliche amministrazioni o enti.

Come presentare la domanda

La domanda può essere inoltrata entro il 15 settembre 2023, esclusivamente per via telematica collegandosi al portale del ministero.