Concorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: si cercano 338 assistenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 338 assistenti da inserire in vari dipartimenti su tutto il territorio nazionale.

Le posizioni aperte

Resa nota dal Ministero anche la suddivisione delle posizioni aperte. Si tratta di novanta assistenti amministrativi, novanta assistenti amministrativi-contabili, sessanta assistenti tecnici delle telecomunicazioni, quaranta assistenti informatici, trentotto assistenti tecnici, dieci assistenti specializzati delle telecomunicazioni, dieci assistenti tecnici specializzati.

I requisiti

I principali requisiti per poter partecipare alla selezione relativa al concorso sono il diploma di scuola superiore e il possesso di credenziali Spid/Cie/Cne/eidas e un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale.

Come partecipare

Per partecipare alla selezione è possibile consultare la sezione del sito relativa al concorso sul sito del Ministero, per leggere il testo integrale del bando con i riferimenti e inviare la candidatura. La domanda va inoltrata entro il 29 settembre 2023.