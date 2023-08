Calici di Stelle, per tutto agosto feste e folla nelle cantine della Sicilia

In pieno svolgimento in Sicilia Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti e dagli appassionati del vino, promosso dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino. Quest’anno 30 cantine siciliane dedicano ai wine lover esperienze enogastronomiche uniche che, accompagnate da arte e musica, celebrano la ricchezza e la bellezza del territorio.

Attraverso la perfetta combinazione di vino, astri e convivialità, Calici di Stelle mette insieme, in un calendario iniziato a fine luglio e che va avanti fino a domenica 20 agosto, le iniziative delle cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia. Degustazioni, spettacoli, momenti di intrattenimento, tutto sotto un meraviglioso cielo stellato, e non solo in cantina, ma anche in luoghi suggestivi, come la splendida Real Cantina Borbonica di Partinico, il Castello di Salemi, il centro storico di Castiglione di Sicilia e altri luoghi ancora. Le stesse cantine, d’altronde, da tempo si sono attrezzate con eleganti sale degustazione, giardini, wine bar dove accogliere gli ospiti oltre alle fornite enoteche per chi poi vorrà acquistare le bottiglie.

L’edizione 2023 di Calici di Stelle, è stata presentata nei giorni scorsi a Palermo, alla presenza del presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia, Stefania Busà, del coordinatore Città del Vino in Sicilia Leonardo Ciaccio, del presidente di Fondazione Sicana, Giuseppe Di Forti, e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Si conferma l’impegno del Movimento nella promozione del vino attraverso un approccio culturale e responsabile, potenziando il dialogo e la collaborazione con quanti vogliono sostenere la cultura del vino e il valore dell’enoturismo.

«Per il magico connubio vino e stelle - afferma Stefania Busà, presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia - questo evento estivo suscita sempre grande partecipazione ed entusiasmo. Rispetto all’anno precedente registriamo un aumento del numero delle cantine partecipanti e una maggiore attenzione al marchio Calici di Stelle, espressione di appartenenza al Movimento e garanzia di qualità. È anche un’occasione per promuovere attivamente i valori dell’associazione, da trent’anni ambasciatrice del turismo del vino, e le cooperazioni costruttive per il territorio».

«anche quest’anno la collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Sicilia - precisa il coordinatore di Città del Vino in Sicilia, Leonardo Ciaccio - risulta significativa per valorizzare i siti storici dei Comuni e comunicare l’indissolubile e profondo legame tra vino e territorio. Il vino contribuisce notevolmente alla promozione turistica della Sicilia, offrendo esperienze, attraverso cui scoprire la storia, la tradizione e la bellezza della nostra terra. Risulta fondamentale, per lo sviluppo locale, puntare maggiormente alla collaborazione tra pubblico e privato, condividendo scelte e obiettivi».

«Il settore vitivinicolo - ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, grande motore di sviluppo e catalizzatore di importanti flussi turistici, incentivati soprattutto da iniziative come Calici di Stelle. Un appuntamento estivo molto atteso che rappresenta una finestra unica e irrinunciabile».