Caos voli in Sicilia, crollano le prenotazioni dei turisti

Oltre 40 gradi fuori, ma dentro, nelle reception delle strutture ricettive dell’Isola, nonostante il refrigerio dei condizionatori, c’è qualcosa di più caldo: il telefono che squilla. E buona parte delle chiamate, al di là di qualche siciliano alla ricerca di una camera last minute per Ferragosto, arriva da turisti stranieri intenzionati a disdire la prenotazione estiva. Anche a settembre. Il motivo?

Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia e di Assoturismo, punta l’indice verso «il terremoto scatenato sugli aerei in arrivo e in partenza da Catania dopo l’incendio nello scalo: i viaggiatori non si fidano più e in assenza di una data certa sulla completa riapertura di Fontanarossa, per non correre il rischio di ritrovarsi con voli spostati da un aeroporto all’altro o peggio ancora cancellati, preferiscono rinunciare alla vacanza siciliana».

