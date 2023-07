Penny Market cerca personale in Sicilia: le sedi di lavoro e come presentare la candidatura

Penny Market cerca personale in Sicilia. La catena tedesca di discount, presente in tutta Italia, seleziona figure professionali da impiegare presso i supermercati di Palermo (via Sciuti, via San Lorenzo, via Greco, via Fermi), Agrigento, Marsala, Catania, Gela, Sciacca, Menfi e Siracusa (Avola e Melilli). Oggi conta oltre 400 punti vendita in tutta Italia, serviti da 7 centri di distribuzione e con oltre 4.200 collaboratori.

I profili richiesti

Penny Market cerca diverse figure professionali: addetti alla vendita, al banco gastronomia e specialisti di macelleria, con contratto full-time e part-time. Chi verrà selezionato, in base alla propria figura professionale, dovrà occuparsi di rifornimento dei banchi ed esposizione della merce, attività di cassa, pulizia e ordine del negozio, supporto alla clientela.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti, quello preferenziale è l'aver maturato esperienze all’interno del mondo della grande distribuzione. Per quanto riguarda il ruolo di addetto al banco gastronomia, l'attività prevede procedure di sanificazione di reparto e attrezzature di lavoro, controllo delle anomalie qualitative e quantitative, allestimento del banco in area vendita secondo le indicazioni aziendali, servizio al banco e supporto alla clientela, supporto ai colleghi nelle attività di cassa e rifornimento degli scaffali.

Come presentare la domanda

Chi vuole candidarsi può presentare la domanda nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. È anche possibile inviare la candidatura spontanea. Quando verranno individuati i candidati, le offerte di lavoro verranno tolte dalla pagina del sito dell'azienda.