Il pescato siciliano in uno spot della Regione con la Cucinotta: «Un onore promuovere le nostre eccellenze»

«Bonu è». Sul lungomare di Acitrezza le barche dei pescatori hanno appena fatto ritorno dal mare aperto. Una donna passeggia sulla banchina e ammira il bottino appena pescato. Maria Grazia Cucinotta è la testimonial del nuovo spot istituzionale che promuove il pescato siciliano. Insieme a lei, l’attore catanese Enrico Sortino, nelle vesti di pescatore.

Un progetto finanziato dal Dipartimento della pesca mediterranea della Regione che nei prossimi mesi vedrà spazio nelle emittenti televisive nazionali e locali. Oggi la presentazione ufficiale alla stampa nella sala rossa di Palazzo dei Normanni, a Palermo.

«La mission del nostro assessorato vuole puntare su infrastrutture e filiere produttive – afferma l’assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, Luca Sammartino – per incrementare la trasformazione nelle aziende siciliane. Abbiamo scelto uno strumento efficace come quello cinematografico privilegiando un linguaggio romantico, bucolico e al tempo stesso intriso di significati unito ad una location rappresentativa della nostra isola come il lungomare dei Malavoglia e all’immagine di un’attrice come Maria Grazia, da sempre ambasciatrice mediterranea nel mondo».

Maria Grazia Cucinotta è infatti più che un bel volto prestato alla tv: «Io sono la Sicilia - dice ai giornalisti - Promuovere le nostre eccellenze per me è un grande onore. Bisogna supportare e proteggere l’arte del pescare, il pescato siciliano rappresenta un’eccellenza nel mondo».

Lo spot porta la firma del giovane regista catanese Francesco Di Mauro. Classe ‘92, il promettente allievo uscito nel 2015 dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, ha prodotto diversi documentari e cortometraggi di successo. «Girare questo spot è stata una bellissima esperienza - spiega Di Mauro - Quasi tutti i membri del cast erano siciliani. Una squadra straordinaria che è riuscita a regalarci emozioni uniche a dimostrazione che in Sicilia si può e si deve investire sul cinema. Adesso più che mai».

Nel video Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana e assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea; Maria Grazia Cucinotta, attrice e protagonista dello spot.