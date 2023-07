Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, concorso per tecnologi: il bando

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) ha indetto un concorso per tecnologi per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) di tecnologi – III livello professionale.

IL BANDO

Chi sono i tecnologi

Il tecnologo è colui che si occupa, a scopo di studio e di pratiche realizzazioni, dei problemi inerenti alla tecnologia e dei suoi possibili sviluppi, ai fini di un miglioramento dei metodi di produzione, soprattutto nel settore industriale.

I profili cercati

Il concorso è rivolto alla selezione di 7 tecnologi che saranno così assegnati: 1 unità di personale a valere sul progetto Meet Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics”; 5 unità di personale a valere sul progetto Itineris Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System; 1 unità di personale a valere sul progetto Eccsellent Development of Eccsel – R.I. ItaLian facilities: usEr access, services and loNg-Term sustainability. La sede di lavoro è Sgonico, situato in provincia di Trieste (Friuli Venezia Giulia).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

età non superiore ai 65 anni; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni; assenza licenziamento per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento; idoneità psico-fisica all’impiego; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti; buona conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base da verificarsi in sede di colloquio; titolo di dottore di ricerca coerente con le tematiche del bando oppure comprovata esperienza e competenza equivalente e documentata per almeno 3 anni presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri; diploma di Laurea in discipline scientifiche oppure Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in discipline scientifiche.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso per tecnologi presso l’OGS deve essere inviata entro il 2 agosto 2023 esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: [email protected]