Giustizia amministrativa: concorso per funzionari e assistenti aperto a diplomati e laureati: il bando

Un bando per l'assunzione di amministrativi ed informatici è stato indetto dal Segretariato della Giustizia Amministrativa 2023. La selezione pubblica è aperta a diplomati e laureati ed è finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 30 mesi di 28 soggetti, a completamento del reclutamento del primo scaglione di centosessantotto unità di personale non dirigenziale, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Pnrr.

IL BANDO

I profili

I 28 funzionari e assistenti sono suddivisi in 17 funzionari amministrativi (cod. concorso “GA100”), da assegnare all’Ufficio per il Processo presso: 5 il Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali e 12 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; 1 funzionario informatico (cod. concorso “GA200”), da assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l’informatica. Poi, 10 assistenti informatici (cod. concorso “GA400”) da assegnare all’Ufficio per il Processo presso: Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali (2 posti), Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (4 posti); Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, (1 posto); Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (1 posto); Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (2 posti).

I requisiti generici

Per partecipare alla procedura concorsuale è necessario il possesso dei seguenti requisiti generici: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godimento dei diritti civili e politici; idoneità allo svolgimento delle funzioni da svolgere; qualità morali e condotta incensurabili; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; età non inferiore agli anni diciotto.

Titoli di studio funzionari amministrativi

Per funzionari amministrativi serve uno dei seguenti titoli: laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004: L – 14 – Scienze dei servizi giuridici; L – 16 – Scienze politiche; L – 18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L – 33 – Scienze economiche; L – 36 – Scienze dell’amministrazione; laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004: LMG /01 – Giurisprudenza; LM – 56 – Scienze dell’economia; LM – 77 – Scienze economico – aziendali; LM – 63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM – 52 – Relazioni internazionali; LM – 62 – Scienze della politica; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.l. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente.

Titoli di studio funzionari informatico

Per funzionari informatici occorre uno dei seguenti titoli: laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004: L-08 – Ingegneria dell’informazione; L-30 – Scienze e tecnologie fisiche; L-31 – Scienze e tecnologie informatiche; L-35 – Scienze matematiche; L-41 – Scienze statistiche; laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004: LM-17 – Fisica; LM-18 – Informatica; LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-29 – Ingegneria elettronica; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 – Matematica; LM-43 – Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-44 – Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione o in data science; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.l. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente.

Titoli di studio assistenti informatici

Per assistenti informatici occorre uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l’indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il profilo di funzionario informatico.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso della Giustizia Amministrativa deve essere presentata entro il 31 luglio 2023 tramite il portale del reclutamento inPA, collegandosi al link che si trova nella pagina del concorso.